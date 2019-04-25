Ahmet Takan: Mayıs sonunda millî mutabakat hükümeti kurulabileceği iddia ediliyor

Siyasi kulisler kaynıyor; Mayıs ayının sonunda millî mutabakat hükümetinin kurulabileceği iddia ediliyor…

(…) saraya yakın bir AKP kurmayı, “TBMM’den çıkmayan kabine üyeleri son dönemde toplumda, kamuoyunda ve özellikle AKP içinde ciddi sıkıntılar yarattı” dedi. Bu çalışmaların Mayıs ayı sonu itibarıyla bitirilmesi planlanıyormuş. Belki biraz sarkabilirmiş…

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“Türkiye İttifakı” sadece partileri değil, tüm sivil toplum kuruluşlarını kapsayacakmış. R.Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalarla konu daha da netlik kazanacakmış.

Ahmet Takan’ın yazısı