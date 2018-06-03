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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Mafya babalarının meydan mitingleri yaptığı ülkede çocuklar mutsuz, çaresiz

Bu ülke nasıl sevgi Türkiye’si olur?.. Planı, projesi, bırakın  fikri olan var mı?.. Doları, Euro’yu, ek göstergeleri, havalimanları, köprüleri bırakın… Bana ondan bahsedin; sevgi Türkiye’sinden… Mafya babalarının meydan mitingleri yaptığı, siyasi racon kestiği bir ülkede çocuklar mutsuz,çaresiz… Ana ve babalarından kaçıyorlar…

Devamını getirecektim ancak…

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Askeri erkanın siyasi toplantılara katılıp siyasilere alkış tutar hale getirilen ülkemizde hangi gerçeği yazacağımıza hangi yalanı faş edeceğimize biz tarafız gazeteciler de şaşırdık. 4 Haziran’da ABD’de yapılacak iki ülke Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde  Suriye ve Irak üzerinden yapılan algı operasyonları ve YPG/PKK çekiliyor palavraları ile ilgili yeni sıcak bilgilere ulaştım. Bölgedeki güvenlik birimlerinden Ankara’ya ulaşan istihbarat notları ve fotoğraflarından:

“Esad rejimi ve Şii milisler Tel Rıfat’tan ayrılıp Nubbul kasabasına hareket etti. Tel Rıfat YPG’ye teslim ediliyor. Afrin’i kuşatıyorlar.”

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Ahmet Takan’ın yazısı 


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