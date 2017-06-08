Ahmet Takan: Küstah Yunan artık Türkiye’ye sopa değil obüs topu gösteriyor

Ege’de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal eden, Lozan’ı kevgire çevirerek gayriaskeri statüde olan adaları silah ve cephane deposu haline getiren küstah Yunan artık Türkiye’ye sopa değil obüs topu gösteriyor.

….Çizmeyi iyice aşan, had hudut bilmeyen Yunan’a, Türkiye ve Türklüğü ağır hakaretler ve galiz küfürler eden Yunan Bakanlara, Dışişleri muhteremleri neden tek satır cevap veremiyor? Acaba bugünlerde çok mu sıkıntıdalar?.. Bir türlü çıkamayan yaz kararnameleri nedeniyle iç hararetleri, kazanı patlama noktasına mı getirdi?..

İşin bir boyutunda, Yunanistan’a sığınan hain darbeciler ile ilgili bir takım şeyler mi var?.. Kim ve kimler neden kim tarafından soruşturuluyor acaba?..

Ahmet Takan’ın yazısı