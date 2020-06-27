Ahmet Takan: Kurultayda gözler CHP’nin üç büyükşehir başkanı üstünde olacak

Seyircisiz gerçekleşecek CHP kurultayında ilk gün Genel Başkan seçilecek. Gidişat bugünkü gibi olursa Genel Başkanlık seçimi herhalde erkenden biter. 2’nci gün 60 kişilik Parti Meclisi seçimi var. CHP’nin geleneksel çarşaf listesiyle… Orada biraz patırtı kütürtü olabilir. Heyecanı öncekilerine nazaran düşük olacak kurultayda gözler tabii ki CHP’nin 3 Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinde olacak. Siyasi geleceklerine ilişkin iddialı siyasi tahminler yapılan… Biraz onlardan bahsetmek isterim;

Ekrem İmamoğlu,Tunç Soyer ve Mansur Yavaş…

Reklam

Seçildikleri günlerden beri gündemdeler. Siyasi demeçleri ile icraatları ile kampanyalarıyla…

Siyasette çok konuşmak, rakiplerle çok kapışmak her zaman geçer akçe mi? Zaman gösterecek. Ancak, tansiyonu düşük gidilen CHP 37’nci CHP Olağan Kurultayı Türkiye siyaseti için önemli bir viraj niteliğinde. En azından yıldız isimlerin siyasi gelecekleri için!..

Ahmet Takan’ın yazısı