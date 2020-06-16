Ahmet Takan: Koridorlarda ‘terörle mücadelede reklam yarışı’nın sıkıntıları dile getiriliyor

Kabine revizyonu, erken seçim söylentilerinin arttığı Ankara ortamında sayın bakanlar iyiden iyiye sosyal medyaya ve basın açıklamalarına sarılır oldu. En sıradan, -normal siyasi şartlarda- bir bürokratın yapması gereken açıklamalar bile allanıp pullanıp abartılıp köpürtülüp bakanların sosyal medya ve basın açıklamalarından duyurulur oldu. Bakanlar, adeta ıspanaktan yağ çıkarır hale geldi!.. Koronadan ekmek yiyemeyenler propaganda icadı yarışına giriştiler. İşin iç burkan yanı da var. Her devlet adamının asli görevi olması gereken terörle mücadelede başarı da bu iktidar döneminde iç rekabet yarışı vasıtası haline geldi. Ankara’nın devlet koridorlarında 2 bakanlık arasında süren ‘Terörle mücadele başarısı üzerinden reklam yarışı’nın sıkıntıları dile getiriliyor. Başarıların sade bir dilde kamuoyuna anlatılmaktan çıkıp reklam ve algı operasyonlarına ulaşmasından oluşan ve oluşacak ters etkiler anlatılıyor. Haksız da değiller!..

Ahmet Takan’ın yazısı