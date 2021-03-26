Ahmet Takan: Kör olası Biden, aranan kanı göndermedi

AKP kongresi arifesinde, geçtiğimiz Cuma günü –hani gece yarısı Naci Ağbal’ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden almadan önce- Tayyip Erdoğan, Putin’e “katil” diyen ABD Başkanı Biden’a bindirmişti… Hâlâ, 2 dakikalık bir telefon görüşmesini bile çok gören Biden, ne derse desin Erdoğan’a cevap vermiyor.

Aslında ne güzel olacaktı!.. Cuma namazından sonra duyulan efelenmeye şöyle akşamın ilerleyen saatlerinde Washington’dan sert bir karşılık verilseydi… Fena mı olurdu?.. Cuma gece yarısı Naci Ağbal’ın görevden alınması yüzünden pazartesinden itibaren piyasalardaki tüm çöküş o sert cevaba bağlanılıverirdi. Dış güçlerin Türkiye ekonomisini nasıl mahvetmeye çalıştığına dair bağırtılarla kongre salonuna girilirdi. Milli ve yerli edebiyatı gırla giderdi.

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Kör olası Biden!.. Aranan kanı göndermedi… Halbuki, Trump, vakti zamanı geldiğinde ne güzel de imdada yetişirdi!..

Ahmet Takan’ın yazısı