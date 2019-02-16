Ahmet Takan: Konuşmalar Binali Yıldırım’ın kulağına geliyor ve onu çok rahatsız ediyor

Sarayda görev yapan bir arkadaşımla oturduk konuşuyoruz. Gündemimiz 31 Mart mahalli seçimleri. “İstanbul” deyince söz Binali Yıldırım’a geldi. Yapılan bazı anketlerde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 2 buçuk puanakadar düştüğünü belirtti.

Biraz daha kurcalayınca eski defterler açıldı, halen devam eden iç çekişmelerin İstanbul’daki seçim çalışmalarını olumsuz etkilediğini kaydetti ve devam etti;

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“Binali Yıldırım’ın kapıştığı o Bakanı sen biliyorsun. Hâlâ etrafına ‘merak etme Binali Yıldırım kazansa da İstanbul’u biz yöneteceğiz‘ diyor. Bunun bir yerde duyulmayacağını sanıyor ama öyle değil. Bu konuşmalar Binali Yıldırım’ın kulağına geliyor ve onu çok rahatsız ediyor.”

Ahmet Takan’ın yazısı