Ahmet Takan: Kim var bu dümenin perde arkasında? Abdullah Gül…

Protokol istiyor HDP!.. Şartlar dayatılıyor… Ama ayrıntıları verilmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2’nci tur göründü ya… İşi sağlam kazığa bağlamak için şart koşuyorlar.

Kim var bu dümenin perde arkasında?.. Abdullah Gül… Nişantaşı baronları… Vee, İYİ Parti ve Meral Akşener aleyhine bir süredir çakma anket şirketlerini fonlayan karanlık finansörler…

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(…) Abdullah Gül olmayınca, oyun bozulunca Meral Akşener olmasın da ikinci tura Muharrem İnce kalsın diye karanlık çevrelerle iş tutanların kirli yüzlerini de faş etmek benim hem vatandaşlık hem de gazetecilik görevim. Evet!.. Bu karanlık çevreler uzun süredir CHP’de ve Muharrem İnce’nin etrafında sinsi bir kulis faaliyeti yürütüyor.

Bu da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin protokol talebi ile ortaya çıktı. Nişantaşı baronları, eğer Muharrem İnce 2’nci tura kalırsa HDP’den bir isim ile Saadet Partisi’ne sıcak gelecek diğer bir ismin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması için şart koşuyor. Kim bu isimler?.. HDP’den TBMM Başkanvekili seçilen Mardin Milletvekili Mithat Sancar ile, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu…

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Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu oyunu yer mi?.. Bilemem… Ancak, Abdullah Gül’ün yine perde arkasında kalarak, elini ateşe değdirmeden nasıl çalıştığının altını da kalın çizgilerle işaretlerim.

Ahmet Takan’ın yazısı