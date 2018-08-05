Ahmet Takan: Kaynağım, ‘Hakan Fidan da yaptırımlar içine girerse şaşırma’ diyor

Bizim pazarlık kartlarımız için ise çok şey yazılıyor. Hepsi bilenenlerden ibaret. Zarrab davası, eski Halkbank Genel Müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın durumu, Halkbank’a en düşük ceza kesilmesi, yeni soruşturmalar açılmaması, FETÖ’nün iadesi, falan filan… Bunlar 24 Haziran seçimleri öncesi de vardı… 2 gün gündemden koptuk. Şöyle ne oluyor bitiyor diye Ankara’nın derin koridorlarını yokladığımda ilginç yeni bilgilere ulaştım. Hatırlar mısınız? Bir zamanlar, FETÖ’ye operasyon düzenlemek için 2 MİT görevlisinin ABD’de tutuklandığı iddiaları ve haberleri ortaya atılmıştı. Ama her nedense bu iddia ve ilişkin haberler, açığa ve ne olduğu ortaya çıkarılmadan üstü kapatılmıştı. Ankara’daki sağlam kaynaklardan duyduğuma göre, Papaz krizinde, iktidar, bu 2 MİT görevlisinin de Türkiye’ye iadesini masaya koymuş. Ancak, ABD tarafı buna çok hiddetlenmiş. Kaynaklarım, “ABD bu talebe çok kızdığı gibi şimdi o tarafta sadece Halkbank’a yeni soruşturmalar açılması değil MİT’e de dava açılması konuşuluyor. Hakan Fidan da yaptırımlar içine girerse şaşırma” diyor.

Ahmet Takan’ın yazısı