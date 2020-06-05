Ahmet Takan: Kaynağım ‘Değişiklik olursa, AKP yüzde 40 ile Meclis’in yüzde 60’ını kontrol eder’ dedi

Doğu Perinçek’in hırpalanmasına yönelik AKP’den gelen kurumsal tweetlerin perde arkasını kurcalarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağını ilişkin yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olduk. Kaynağım, sarayda yapılan hazırlıkları en kısa şekliyle özetledi;

“İki alternatif var;

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1- 600 vekil, 600 bölge. (dar bölge)

2- İller, ilçelerine bölgelerine en avantajlı şekilde bölünür (daraltılmış bölge). Bu bölme işlemini en iyi yapacak AKP’dir. İYİ Parti, DEVA, Gelecek, SP ve DP’nin yüzde 20 bölge barajını geçebilecekleri yerler çok sınırlı. Değişiklik olursa, AKP toplamda yüzde 40 ile Meclis’in yüzde 60’ını kontrol eder.

İttifakı yasaklama, daraltılmış bölge üzerinde ciddi çalışılıyor.

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Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminin tek turda yapılması 40 artı 1 oyu veya en çok oyu alanın seçilmesi üzerinde çok ısrarla duruyor.”

Ahmet Takan’ın yazısı