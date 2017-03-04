Ahmet Takan: Kaynağım, Cizre, Sur gibi yerlerde “Evet’ çıkmazsa evleriniz yapılmayacak’ dendiğini anlattı

Terör bölgesinde, iktidarın referandum kampanyasını nasıl yürüttüğüne dair bilgi almak için dün bölgeden güvenilir bir kaynağımla görüştüm. Meskun mahal operasyonlarının yapıldığı, Şırnak, İdil, Cizre, Nusaybin, Hakkari, Yüksekova, Diyarbakır/Sur gibi yerlerde AKP’nin il ve ilçe yöneticilerinin fısıltı ile “eğer referandumda ‘evet’ çıkmazsa, evleriniz yapılmayacak, imar planları uygulanmayacak. ‘Hayır’ çıkarsa ne haliniz varsa görün” propagandası yaptığını anlattı.

Bu yönde ev ve kadın toplantılarına ağırlık verildiğini örnekleriyle sıraladı. Vatandaşların tepkisinin ne olduğunu ise, ” ‘evet’ vermek zorundayız. Yoksa evlerimiz yapılmayacak” diye özetledi.

Ha bu arada!.. Saray kulislerinden kulağıma, bazı Bakanlıklar için görev verilen gölge bakanların isimleri geliyor. Gölge bakanların şu andaki en önemli görevi, bürokratların saraya bağlılık kriterlerini ve referandum performanslarını takip etmek ve raporlaştırmak. 17 Nisan’da, performans raporlarının sonucu, Bakanlıklarda büyük temizlikler olursa kimse de hayrete düşmesin!..

Burası Türkiye… Her halükârda Almanya’dan çok daha iyi durumdayız!..

Ahmet Takan’ın yazısı