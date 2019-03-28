Ahmet Takan: Kaybettiklerini anlayınca ortamı gerginleştiriyorlar

Kaybettiklerini anlayınca bilinçli olarak ortamı gerginleştiriyorlar. Korkutmak, sindirmek, 31 Mart günü, ötekileştirdikleri seçmeni sandıktan uzak tutmak için… Kafası karışık olanları “Türkiye’de bir kargaşa çıkmasın da, oyumuzu bunlara verelim” diyerek sandığa yönlendirmek için… Seçim akşamı oy verme işlemi bittikten sonra sandıkların başında duracak muhalefet partilerinin görevlilerini korkutup erken vakitte evlerine göndermek için…

Acı ama gerçek!.. Sandık güvenliği, ‘yeni Türkiye’nin en önemli sorunu… Sandığa sahip çıkmak askerlik görevi gibi namus borcumuz. Angara’da nereye gitsem, “Oyumuz kesin Mansur Yavaş’a” diye söze başlıyor hemşehrilerim, sonra soruyorlar, “Peki yine sandıkta bir oyun oynanırsa bizim oylar nereye gidecek” diye… Haklı Angaralı!.. 2014 Mart seçimlerinden kaynaklanan acı bir tecrübeye sahip…

Reklam

Ahmet Takan’ın yazısı