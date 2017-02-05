Ahmet Takan: Kabine revizyonunun eli kulağında, MHP’ye iki bakanlık verilebilir

R.Erdoğan- Binali Yıldırım görüşmesinin önemli bir bölümünü referandum süreci, Bakanlar Kurulu revizyonu ve bürokraside yapılacak değişiklikler oluşturmuş. Görüşmenin ardından saray kaynakları, Binali Yıldırım’ın Beştepe’den pek de memnun ayrılmadığını ifade ettiler. Başbakanlık kaynakları ise “sıkıntı yok” havasında.

3 saatlik saray görüşmesi ile ilgili iktidar kulislerinde konuşulanlar şöyle;

Referandum öncesi kabine revizyonu eli kulağında. MHP’ye iki bakanlık verilebilir. Bu bilgiyi alınca saray danışmanına hemen sordum; “MHP için 4-6 Bakanlık diyordunuz. Ne oldu?” diye.

“Onu bana ne soruyorsun Devlet Bahçeli’ye git sor. Reis yeni kabinede bazı bürokrat isimlere de yer vermeyi düşünüyor. Onlar MHP tandanslı da olabilir” şeklinde bir ekleme yapınca aklımca kontra soruyu yapıştırdım; “Erdoğan ile Bahçeli hâlâ bire bir görüşmeye devam ediyorlar mı?..”

Aldığım cevap;

“Safa mı yatıyorsun. Bu sana olmadı. Yine de cevap vereyim. Evet.”

Ahmet Takan’ın yazısı