Ahmet Takan: İYİ Partililer istifalarda ‘HDP benzerliklerinin’ altını çiziyor

Hedef hep aynı… Millet İttifakı’nın ne yapıp edilip parçalanması. İYİ Parti’yi HDP ile yapıştırıp Millet İttifakı’nın bozulması senaryosu tutmadı… FETÖ’cü algısı denendi; o da olmadı… Anketlere bir daha bir daha bakıldı… İYİ Parti’yi besleyen ana damarlardan biri CHP tabanındaki Atatürkçü, milliyetçi taban. Ve o taban güçlü bir şekilde Millet İttifakı ve İYİ Parti’nin arkasında duruyor. O zaman ne yapmalı?.. Senaryolarda önemli rötuşlara gidildi. Damarı kesmenin farklı yollarına girildi. O yüzden, ‘Atatürkçü, milliyetçi kimliği’ ile ön plana çıkan 3 milletvekilinin istifası sadece CHP’nin sorunu değil!..

İYİ Partili kaynaklar, iki partideki istifa gerekçelerindeki ‘HDP benzerliklerinin’ altını çiziyor. “Sanki ezberletilmiş. Görev verilmiş. Hep aynı gerekçeler” diyorlar. İstifaların zamanlamasına ve seçimlerin ardından geçen süreye dikkat çekerek, “HDP ile ittifak söz konusuysa yeni mi anlamışlar” diye soruyorlar. ‘Ergenekon’ dan hapis yatan eski teğmen Mehmet Ali Çelebi’ye özel bir parantez açıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çelebiye verdiği desteği, Hasdal cezaevinde yattığı sırada nikah şahitliği yaptığını hatırlatarak, ‘vefasızlık’ diyorlar. İYİ Parti’de, son tahlilde tüm istifalar bir potada toparlanıp, “Saray cephesi muhalefeti parçalayıp kendi cephesini pekiştirip bütünleştirmenin çabası içinde” yorumları yapılıyor.

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Ahmet Takan’ın yazısı