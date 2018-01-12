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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: ‘İttifak’ tiyatrosu ile saklanan gerçekler!..

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Yalan gündemle yatıp yalan gündemle kalkıyoruz!..

İç ve dış politik gündemde söylenen ve anlatılanlarda hiçbir şey sahadaki gerçeklerle uyuşmuyor.

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Yalan “ittifak”, “bir gece ansızın ineriz” mehterleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşı karşıya olduğu beka tehlikesi bertaraf edilebiliyor mu?.. Yoksa, sadece içeriye sunulan bütün bu sahte iç ve dış gündemler pazara kadar değil seçime kadar numarası mı?..

Eğer Soçi’ye YPG sözcüleri çağrılırsa… Bakalım bu sefer hangi ittifak masallarıyla Türkiye’yi uyutmaya çalışacaklar?..

Ahmet Takan’ın yazısı

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