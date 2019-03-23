Ahmet Takan: İşi yine Erdoğan’ı onaylama referandumuna getiriyor

Mahalli seçimlere 8 gün kala, AKP iktidarı içinde bulunduğu çok sıkışık durumdan kurtulabilmek için ötekileştirme, düşman kamplara bölme stratejisinin en ilkel metotlarını kullanırken, işi yine Erdoğan’ı onaylama referandumuna getiriyor.

Gazetecilerin de sıcak gündemden kaçma gibi bir lüksü olmadığından bizlerde ister istemez “uydum imama” pozisyonuna düşüyoruz. Oldukça sert bir havada geçen bu seçim sürecinde millî güvenlik konularından olan tank palet fabrikasının Katar ordusuna devredilmesi ve S-400’ler çokça tartışıldı. Hâlâ gündemde, pek de düşmeyecek gibi görünüyor…

Reklam

Ahmet Takan’ın yazısı