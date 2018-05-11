Ahmet Takan: İnce hakkında da karalama içeren bazı kirli senaryoların servise hazırlandığı belirtiliyor

Ankara’da gerçekten çok garip işler oluyor. Kulağımıza, inanılmayacak ve olmasını asla istemeyeceğimiz yalan çıkmasını kuvvetle temenni ettiğimiz kirli senaryolar geliyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında en kuvvetli adaylardan biri olan İYİ Parti lideri Meral Akşener’in FETÖ ile ilişkilendirilmesi ile ilgili karanlık oyunlar pespaye tezviratlar malumunuz. Önceki gün sabah kahvaltısında bir araya geldiğimiz SP lideri Temel Karamollaoğlu da bunları “Çirkinlik” diye nitelendirip toplumda tutmadığını ve tutmayacağını söylemişti. Gerçekten öyle de Türkiye’yi karıştırmak isteyen kirli ellerde oyunlar biter mi?.. Devlet koridorlarında, İsrail gizli servisinin yeni kumpas hazırlıklarında olduğu konuşuluyor. Sadece Akşener değil, Muharrem İnce hakkında da karalamaları içeren bazı kirli senaryoların servise hazırlandığı belirtiliyor. Dilerim, bu demokratik yarış doğal mecrasından çıkmaz/çıkartılmaz!.. Çünkü bunların kazanını olmaz. Kaybedeni Türkiye olur…

Ahmet Takan’ın yazısı