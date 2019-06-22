Ahmet Takan: İmralı yol geçen hanına döndü

Cezaevi açılımı çok ilginç bir hal aldı. İmralı’ya kimin girip çıktığı belli değil. Yol geçen hanına döndü. Öcalan’ın Cumhur İttifakı’na destek mektubunu okuyan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan kim oluyor? Hangi sıfatla İmralı’ya gönderiliyor. Terörist başının sık sık birinci derece yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmesine alıştırıldık da (!) aklımıza başka sorular da gelmeye başladı;

İngiliz akademisyen Miss bilmem kim hanımefendi bugüne kadar kaç defa İmralı’ya gitti geldi?..

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Pensilvanya sakinlerinden Mister bilmem kim efendi Öcalan ile kaç defa görüştürüldü?..

Sivil toplum örgütü temsilcisi İsrail vatandaşı falanca amca İmralı’ya kaç defa girdi çıktı?..

Bunların taşıdığı mektuplar ne zaman okutulur?…

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Ahmet Takan’ın yazısı