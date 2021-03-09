Ahmet Takan: İmamoğlu, erken seçimin yaklaştığını görüyor; bir taşla iki kuş vurma peşinde

Şimdi, asıl uzun süredir, HDP ile yapıştırılıp Millet İttifakı’ndan koparılmaya çalışılan İYİ Parti kulislerini merak ediyorsunuzdur. Şööyle bir tur attım. İYİ Parti’de İmamoğlu’nun bu çıkışı en başta Cumhurbaşkanlığı yarışında bir manevra olarak görülüyor. Nabzı şöyle özetleyebilirim;

– Ekrem İmamoğlu, erken seçimin yaklaştığını görüyor. Bir taşla iki kuş vurma peşinde. En önemli rakibi Akşener’i yoldan itmenin peşine düştü. Kürtler’e göz kırpıyor. Mansur Yavaş’ın aday olmaya cesaret edemeyeceğini düşünerek bu hamleleri yapıyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında tek aday kalma çabaları…

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-Meral Akşener’in yükselişi Millet İttifakı’nda olası Cumhurbaşkanlığı adaylarını rahatsız etti. Her geçen gün diğer muhalefet partilerinden ve liderlerinden ümidini kesen tüm muhalifler Akşener ismi üzerinde ittifak kurmaya başladı. Bu da doğal bir kıskançlık ve rekabet duygusu uyandırıyor. Taraflı tarafsız tüm anketlerde yükselişte tek parti İYİ Parti, Tayyip Erdoğan karşısında başa baş mücadele edebilecek tek lider Akşener…

Ahmet Takan’ın yazısı