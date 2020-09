Ahmet Takan: İktidarla çok sıkı fıkı olan bir cemaatin önde gelenine kibarca ‘Sus’ mu deniyor?

Kısa süren derin sessizliğin ardından önceki gün gündeme alışıldık, Türkiye klasiği haberlerden biri daha düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. 91 firmanın yer aldığı listede, Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktığı belirtildi. Lalegül şirketi Cübbeli Ahmet ile bilinen bir marka. Eee, doğal olarak da menşetlere “Cüppeli Ahmet at eti satıyor” çıktı. Konu, bakanlığın ihbar hattına bildirilmiş. Konuyla ilgili birçok şikayetin daha bakanlığa ulaşmasından sonra yapılan incelemelerde sucukların içinde at eti bulunduğu belirtilmiş. Ancak hem Cübbeli Ahmet’ten hem de Lalegül TV’den yalanlama geldi.

Muhtereme inanalım mı?.. Takdir sizin… Ben, işin zamanlamasına takıldım. Cübbeli Ahmet ‘iç savaş’ uyarısı yapıyor. Arkasından da nereye çekileceği, neyin manşetlere taşınacağı çok belli olan bakanlık açıklaması geliyor!.. İktidarla çok sıkı fıkı olan bir cemaatin önde gelenine kibarca “Sus” mu deniyor?.. Takdir yine sizin…

Ahmet Takan’ın yazısı