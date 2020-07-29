Ahmet Takan: İddia o ki, seçimler 2024’e kalabilir

Beklentinin tam aksine Ayasofya şovunun ardından siyasi kulislerde ‘erken, baskın’ seçim konuşulmuyor. “Bu yıl kasım ayı seçim olur olmazsa en geç 2021 mart veya haziran ayı olur” iddiaları bile yerini sessizliğe bıraktı. Şimdi verelim bomba kulis bilgisini;

Hani bir süredir iktidar çevreleri ve irili ufaklı ortakları gündemde dolaştırıp duruyor ya; “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görev süresinin uzatılması için mutlaka bir formül bulunsun“ diye… Hah işte!.. İddia o ki; “Seçimler 2024’e kalır”..

Reklam

Nasıl?.. Anayasa açık;

“78. Madde

D- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri

Reklam

Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.”

Ya sonrası? Allah kerim!.. Anayasayı tartışır dururuz. Sonrada işi YSK’nın tarafsız (!) üyeleri, kökten halleder!..

Boşuna çıkmadı o adam kılıçla hutbeye!..

“Bana Ankara’nın deriin bir fotoğrafını çeker misin” derseniz;

Tayyip Erdoğan, devletin kılcal damarlarının bir bölümünü ele geçirdi. Bir bölümünü de yanına alarak iş birliği içinde…

Ahmet Takan’ın yazısı