Ahmet Takan: Her santimi önceden planlanmıştı, Biden’ın kesinleşmesi bekleniyordu

Her santimi önceden iyice planlanmış bir plandı. Biden’ın zaferinin kesinleşmesi bekleniyordu. Ve hiç zaman kaybedilmeden düğmeye basıldı. İstifa haberi patlatıldığında, her nedense doğrulatılamayan haberin perde arkaları aynı merkezden farklı kanallara ulaştırıldı. Sarayın genetik kodlarını, manipülasyon tekniklerini iyi bilirim. İç kamuoyuna inandırıcı senaryolar lazımdı. O da sağlandı. Herkes dilediği senaryoya inandırıldı. Böylece gerçeğin yüzü kalın bir yorganla örtüldü. Sarayda her duruma vakıf olduğunu bildiğim kaynaklarımla yaptığım konuşmalarda göremediği şaşkınlık ifadesi ve sıradanlık da işlerin ta en başından beri gayet planlı yürüdüğü izlenimimi teyit eder nitelikteydi.

Damat Berat Albayrak’ın ,damat Jared Kushner ile arasının ne kadar sıkı fıkı olduğunu biz buradan biliyoruz. Peki, ABD’dekiler bizim buradan bildiklerimizi bilmiyorlar mı?.. Elbette daha fazlasına hakimler!.. Neymiş efendim? Demek ki, sarayın bir ‘B’ planı varmış. İlahlar kurban istedi mi bilemem!.. Ama ayak izlerine bakarak gördüğüm; ilahlara bir kurban sunuldu. O da damat Berat Albayrak oldu.

Ahmet Takan’ın yazısı