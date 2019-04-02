Ahmet Takan: HDP seçmeni, tavrını Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünden yana kullandı

Evet, huzur isteyen Türk milleti kazandı. Bu seçimin çok önemli bir kazanımı daha oldu. Kürt kökenli seçmen PKK diktasından kurtuldu. HDP seçmeni, tavrını Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünden yana kullandı. Hem terör örgütüne hem de onun kuklası HDP’li sözde yönetici şarlatanlara esaslı bir şamar attı. Millet İttifakı’nın bileşenleri bu kazanımın değerlerini iyi bilmeli!.. İyi analiz etmeli. Gereksiz duygusallıklara, hamasete kapılmamalı. Et tırnaktan ayrılmıyor işte… Siyaset bile bunu bir kez daha gösterdi… 31 Mart seçim gecesi oluşan tablo, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Diyarbakır asker alma şubesinin önünde oluşan kuyrukların ta kendisiydi!..
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