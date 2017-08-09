Ahmet Takan: Hatay ‘Peşaverleşme’ tehdidi altında!

Çok ciddi, çok yerinde, çok hayati bir uyarı bu!.. R. Erdoğan’ın yeniden ısıtmaya başladığı “Suriye’de yeni hamlelerimiz olacak” ile Türkiye’nin nerelere sürüklenebileceğini kestirmek mümkün mü?.. Emevi Camii’nde namaz kılacaklardı ya!..

Yazının başlığındaki uyarı, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan başdanışmanı Erdoğan Toprak’tan geldi. Gerekçelerini çok dikkatli not etmek lazım.

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“Stratejik derinlik” fantezilerinin esiri olan AKP iktidarı bugüne kadar muhalefetten gelen yapıcı eleştiri ve önerilere hep kulaklarını tıkadı. Orta Doğu bataklığında Türkiye’nin içinde bulunduğu açmaz ve çıkmazlar ortada!.. TSK, El Bab’da tutunabilmek için var gücüyle mücadele ediyor.

Öngörüsüzlüğün acı faturasını 15 Temmuz 2016’da kestiler, bedellerini, ödüyoruz. Son fatura çok daha acı olur!..

Ahmet Takan’ın yazısı