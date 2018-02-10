Ahmet Takan: Güvenlik güçlerini şu veya bu düşünce ile bölmek doğru değil

Kahraman Mehmetçiğimizin bozkurt işaretleri yapması hepimizin gönlünü hoş ediyor ve coşturuyor olabilir. Ancaak!.. Eğri oturup doğru konuşmalıyız. Bunun nasıl bir tuzak olabileceği konusunda düşüneniniz var mı?..

Hatırlayın, bir zamanlar PKK terör örgütünü bölgede kökten kazıyan polis özel harekatçılarımız, operasyonlar sırasında bozkurt işareti yapıyor diye tu-kaka edilmiş, katliam yaptıkları gerekçesiyle linç edilmiş ve sonunda bu çok başarılı birimin kapısına kilit vurulmuş ve dağıtılmışlardı.

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O hainliğin arkasından, travma geçiren nice polis özel harekatçımızdan neler dinlemiştim neler!.. O kahramanlara kim sahip çıktı?.. Hiç kimse… Diyeceğim; devletin güvenlik güçlerini şu veya bu düşünce ile bölmek doğru değil ve bu ileride başka kirli emellere hizmet eder. Şu soruyu bir sorun hele;

Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMatser ile Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye’ye geliyor. PKK/YPG hamisi bu muhteremlerin iktidar ile ne pazarlıklar yapacaklarını bilmiyoruz. Terör örgütleri ile yeni pazarlık masaları kurulursa ve birileri Kürtlere dönüp “size karşı savaşı Ülkücüler yaptı. Bozkurt işaretleri yapanlar onlar değil miydi?” deyiverip aradan sıyrılmaya, yeni nifak tohumları ekmeye kalkışırsa ne olur?

Ahmet Takan’ın yazısı