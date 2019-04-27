Ahmet Takan: Gül’cülerin 40’a yakın il ve üç büyükşehirde teşkilatlanmaları tamam

Bu, Abdullah Gül’cüler olarak bilinen, trenden indirilen AKP’lilerin yeni parti kurma çalışmaları da bir süre daha çokomilk gibi olacak herhalde!.. Aklınızdan hiç çıkmayacağını anladığım için ulaştığım son taze ve sıcak bilgilerle devam edelim.

Gül’cüler cephesinde yeni parti kurma çalışmaları azledilen Başbakan unvanına sahip Ahmet Davutoğlu’nun yayınladığı uzuun deklarasyonla ete kemiğe büründü. Haklı olarak, yeni partinin teşkilatlanmasını ve içerisinde kimlerin olacağını da merak ediyorsunuz. Dünkü yazımda belirttiğim bilgilere ilave olarak şunları ekleyebilirim.

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40’a yakın ve 3 büyükşehirde teşkilatlanmaları tamam. Ancak partinin kuruluşu resmileşmeden içeride patırtılar çıktı. 2’nci adamlık ve vitrinde en önlerde yer alma konusunda. İçişleri eski Bakanı ve ‘çözüm süreci’nin mimarlarından Beşir Atalay kendisinin 2’nci ve güçlü adam rolünde olması için bastırıyor. Fakat büyük de tepki alıyor. Kurucu isimler de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebileceğiniz ‘ünlü’ AKP’li simalar. Bir de üst düzey eski bir yargı üyesi…

Ahmet Takan’ın yazısı

