Ahmet Takan: Gül’cüler yeni oluşumun başına Adnan Menderes’i geçirmek için uğraşıyor

Dedesi ile aynı adı taşıyor. Mutlu Menderes ve Prof. Dr. Münevver Menderes’in oğlu olan Prof. Dr. Adnan Menderes, Evet, yanlış işitmediniz. Gül’cüler yeni oluşumun başına Adnan Menderes‘i geçirmek için yoğun bir şekilde uğraşıyor. Torun Menderes kabul etti mi veya eder mi?.. Gül ve Babacan’ın yakın çevresine bakarsanız, “her şey yolunda, herhangi bir sıkıntı yok”. Ama ben yine de, Adnan Menderes’ten bir cevap gelmedikçe soru işareti koymayı yeğlerim. Bir vakitler, amca Aydın Menderes‘in Refah Partisine gelmemesi için Erdoğan ile birlikte Abdullah Gül’ün nasıl muhalefet ettiği ne gibi tepkiler gösterdiğinin en yakın şahitlerinden biriyim. Aydın Menderes’in daha sonra yaşadıklarını ve başından geçenleri, uğradığı kalleşlikleri yeğenine anlattığını düşünüyorum!.. Erdoğan, yurtdışından döndükten sonra kopacak gümbürtüyü beklemek lazım. Neyse… Kısa keselim de Aydın havası olsun!..

Ahmet Takan’ın yazısı