Ahmet Takan: Gül, ‘Davutoğlu’nu izleyin’ diye cevap veriyormuş

“Gülcüler” cephesinde durum, düne göre daha berraklaştı. Partileşme çalışmaları içinde bulunan oldukça faal bir kaynaktan aldığım bilgileri şöyle özetleyebilirim;

Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül arasında bir süredir devam eden soğukluk önemli ölçüde giderildi. Ali Babacan, yeni parti hareketinin lideri yani genel başkanı olmak istemiyor. İstanbul’da yapılan özel bir toplantıda Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül’e, “Siz Cumhurbaşkanlığı yaptınız. Eğer partinin başına geçmek isterseniz bize de sizin altınızda çalışmak yakışır” dedi. Abdullah Gül’de partinin başında genel başkan olarak çalışmak istemediğini açık bir dille söyledi. Ali Babacan da genel başkan olmak istemediğini ama yeni parti içinde görev alacağını bildirdi. Kaynağım, en geç 1 ay sonra resmileştirilmesi planlanan partide tek sıkıntının kadrolaşma olduğunu belirtti. Abdullah Gül’ün kendisine tam bağlılığı ile bilinen eski Bakan Beşir Atalay üzerinden partinin kadrolaşma ve teşkilatlarında tam hakimiyet kurmak istediğinin altını çizerek, “Bu da Ahmet Davutoğlu’nda sıkıntı yaratıyor. Ahmet hoca, AKP’de yaşadığı tecrübeyi tekrar yaşamak istemiyor” dedi. Yani, bugün gelinen noktada “Gülcüler” tek parti ile siyaset sahnesine girmek niyetinde. Abdullah Gül, kendisini ziyarete gelen AKP tabanındaki önemli kanaat önderlerinin “ne olacak” sorusuna “Ahmet Davutoğlu’nu izleyin” diye cevap veriyormuş… Yarın ne olur?.. Bu cephede farklı bir gelişme cereyan edebilir mi?.. Bilemem!.. “Gülcüler” de YSK’nın İstanbul seçimleri hakkında vereceği kararı bekliyor…

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Ahmet Takan’ın yazısı