Ahmet Takan: Gül ‘Bir süre daha bekleyin’ dedi

1 Mart seçimlerinin hemen sonrası için hazırlık yapıyorlardı. Kaynağımdan aldığım bilgiye göre, Gül “Bir süre daha bekleyin” dedi. Hemen aklınıza şu soru gelebilir, “Gülcüler parti kurmaktan vaz mı geçiyor?” Hayır… Parti kurmakta kararlı görünüyorlar. Ancak bir erteleme söz konusu. Gelişmeleri yakından takip edecekler!.. Seyre göre bir deklarasyonla kamuoyunun karşısına çıkacaklar, AKP’ye, tespit ettikleri sorunları sıralayıp çözmesi için zaman tanıyacaklar. Ve sonra da sonbahar ayları içinde yeni partiyi ilan edecekler. Tabii bu onların planı!.. Ufukta bir erken seçim bekleyip beklemediklerini sordum, Kaynağım, “Yeni seçilen milletvekilleri özlük haklarını kazanmadan olmaz. En erken 2020 sonundan önce olmaz” yanıtını verdi. Abdullah Gül’ün yeni oluşumunda rolünü sorduğumda ise, “Cumhurbaşkanı adayımız olacak” dedi.

Ahmet Takan’ın yazısı