Ahmet Takan: Gül 2002’de beni arayıp adını hiç duymadığım Babacan’dan bahsetti

3 Kasım 2002 seçiminden kısa bir süre önceydi. Abdullah Gül telefonla aradı ve benden o güne kadar ismini hiç duymadığım Ali Babacan’dan bahsetti. “Kim bu adam” dediğimde, “İngiltere’ye gönderdim. Roadshowlarda yetiştirdim. Seçimden sonra ekonomiden sorumlu Bakanımız olacak. Ve ileride yıldızı çok parlayacak. Çok genç… Ali’nin Türkiye’deki tanıtım çalışmalarına başla”dedi.

O gün bu fikir hiç kafama yatmamıştı. “Başka birini bulamadınız mı” diye sorunca “Abine güven sen hemen çalışmalara başla” dedi. Aramızda benzer bir diyalog Hakan Fidan için de geçmişti. O ayrı bir yazı konusu olsun… Daha sonra Ali Babacan yanıma geldi, kendini anlattı. Aldığım bilgiler çerçevesinde bir kaç medya atağı ile Babacan’ın kamuoyunda tanınır hale gelmesine yardımcı oldum. Lafı uzatmayalım!..

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Ahmet Takan’ın yazısı