Ahmet Takan: Gerçekten Zarrab’ın sağlığını çok mu düşünüyorlar?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Türk askerinin başına çuval geçirdiler, esir ettiler… Kılları bile kıpırdamadı. “ABD’ye nota verecek misiniz” diye soranlarla “Ne notası. Müzik notası mı?” diye kafa yaptılar. Söz konusu Reza Zarrab olunca Amerika’ya nota verdik. Dışişleri Bakanlığı, ABD’de tutuklu yargılanan ancak avukatının “5 gündür haber alamıyoruz” dediği Reza Zarrab’ın peşine düştü. Hariciyemizin badem bıyıklı yeni model monşerleri ABD’ye yazılı bir nota ile resmen “Zarrab nerede” diye sordu. Notada “Zarrab’ın can güvenliğinden endişe duyulduğu” ifade edilerek, nerede bulunduğu konusunda bilgi verilmesi istendi. Türk askeri, kafasında çuvalla esir edilirken, kimse “nerede” diye sormadı can güvenliklerinden de endişe edilmemişti. Rakka’dan ABD, PKK/YPG himayesinde çıkarılan IŞİD teröristlerini BBC’den öğrendiklerinde bile nota vermediler…

(…)Gerçekten, Zarrab’ın sağlığını çok mu düşünüyorlar acaba?

Reklam

Ahmet Takan’ın yazısı