Ahmet Takan: Geniş tabanlı yeni formül?.. Ben demiyorum!.. Kapalı kapılar ardında konuşuluyor

Temmuz ayında ne olabileceğini önceden kestirmek çok zor. Siyasi kulislerde bazen akılları çatlatacak hatta sizlere çok tuhaf da gelebilecek senaryolardan bahsediliyor!… Sorunların bu yönetim tarafından çözülemeyeceği taraflı tarafsız hatta iktidar içinde olan birçok kesim tarafından seslendiriliyor. Her geçen gün dağılan, sürekli yalpa yapan, çözümsüzlükleri yeni bir vizyon yeni bir politikaymış gibi sunan bir iktidar yapısı ve onun küçük ortağı… Gereğinden fazla, tolere edilebilir oranların kat kat üstünde yapılan hatalar… Geniş tabanlı yeni bir formül?.. Ben demiyorum!.. Kapalı kapılar ardında konuşuluyor da konuşuluyor… Başta ekonomik kriz olmak üzere, Türkiye’nin devasa sorunlarına çözüm olabilir mi?.. 24 Haziran’dan sonra yeni tartışma konularının gündeme gireceğini söylemek kahinlik olmaz!.. Ama bildiğim kesin bir şey var; onca sorun varken, TBMM bu yaz tatile girmemeli ve çalışmalarına kesintisiz devam etmeli…
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