Ahmet Takan: Fırat’ın Doğu’sunu AKP iktidarının kabul ettiği çok net!

Terörist ele başlarından PKK/YPG’li Salih Müslim’in ayaklarına Ankara’da kırmızı halı serip sonra da yaygaralar koparan AKP iktidarı bakın daha ne tiyatrolar oynuyor.

Haberin tüm detaylarını yandaş haber medyasında bulabilirsiniz. Ben de onlardan birinden (a haber) alıntı yapıyorum;

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“Zehra Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. Mustafa Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi’nde düzenlenen kanaat önderleriyle iftar programına katıldı, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya aracılığıyla davet edildiğini anlatan Müslim, Müslümanları faziletli ramazan ayında bir araya getiren toplu iftar organizasyonunun önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürtlere verdiği söz ve vaatleri yerine getireceğine olan inancını dile getiren Müslim, ‘Çünkü Erdoğan, Müslüman ve mümin bir insandır. Müslüman ve mümin bir insan da verdiği sözü yerine getirir. Bu yüzden şu aşamada bence bütün Kürtler Erdoğan’ı desteklemelidir’ dedi.”

Bu adamın Salih Müslim’in ağabeyi olduğunu ve Gaziantep’te üniversite kurdurulduğunu 16 Şubat’ta “kimin eli kimin cebinde” başlıklı yazımda detayları ile anlatmıştım.

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Sincar’da yeni Kandil kuruluyor. İmralı’dan bebek katili Öcalan ile yeniden başlatılan pazarlıklarla ilgili akıl almaz bilgiler geliyor. Fırat’ın Doğu’sunu AKP iktidarının kabul ettiği çok net!.. Acaba, İran’a karşı ABD’de ne taahhütler verildi?.. Kandil’e dikkatle bakın; Türkiye seçim için düzenlenecek bir şov ve algı operasyonu ile el altından İran’a karşı ileri karakol haline mi getiriliyor?..

Siyaset denen şey midemi bulandırıyor!..

Ahmet Takan’ın yazısı