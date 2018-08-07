Ahmet Takan: Esnaf siftah yapmadan kapatırken Çamlıca Camisi’ni incelemeye gitti

İş adamları iflas bayrağını çekerken, esnaf siftah yapamadan günü kapatırken, Rize’yi sel alırken… O, İstanbul’da evinden çıkıp doğruca Çamlıca Camisi’ni incelemeye gitti.

Gidiş gelişi saymazsan tam 3 saat. 2013 yılındaki müthiş öngörüsüne de meydan okurcasına!.

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Duvarlardaki süslemeler, yere serilecek halılar, otoparkın kapasitesi, ayakkabı hırsızlarına karşı alınacak güvenlik önlemlerine kadar tüm detayları tek tek inceledi, bilgi aldı.

Dış güçlerin, Türkiye için hayati önem taşıyan projesine sabotaj düzenlememesi için güvenlik tedbirleri de en üst düzeydeydi. Foto muhabiri arkadaşlarımız, havadan yapılabilecek saldırılara karşı güvenlik önlemleri alan, omuzlarında hava savunma füzesi taşıyan korumaları tek tek tespit ettiler bizleri bilgilendirdiler. Derin bir “oh” çektik. Rahatladık!..

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Esad, YPG ile anlaştı.

Hiç önemi yok.

Teröristler 11 aylık bebeğimizi katlettiler. Amanoslar hâlâ PKK kontrolünde, hayalet oldular kanlı eylemler için talimat bekliyorlar, Suriye’den Karadeniz’e ek güçlerle takviye yaptılar.

Güvenlik zirvesi mi?.. Hiç gerek yok!..

Vatandaş, çeyrek altın götürmemek için teyzesinin oğlunun düğüne bile gitmiyor.

Ekonomi zirvesi mi?.. Ne lüzum var canım. Benim vatandaşım işini bilir nasıl olsa!..

Ahmet Takan’ın yazısı