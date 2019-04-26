Ahmet Takan: Erdoğan’ın tek şartının, ‘ülke liderliğinin kabul edilmesi’ olduğu görünüyor

İstanbul seçimi yenilenir mi yenilenmez mi?.. YSK verdiği ara kararlar ile kapı arkasında süren pazarlıklara süre tanıdı. 3-4 gün için dahi olsa soluklanma süreci… ‘Türkiye İttifakı’ çalışmaları olumlu yönde devam ederse YSK’dan iptal kararı çıkmayacağı konusunda siyasi kulislerde uzlaşı var. Hatta, “YSK kararını verdikten sonra Erdoğan partili Cumhurbaşkanlığından istifa eder. AKP Genel Başkanlığını Binali Yıldırım’a tekrar bırakır” diyenler bile mevcut. Saray içinde konuşulanlara, yazdırılanlara bakılırsa Erdoğan’ın tek şartının, ‘ülke liderliğinin kabul edilmesi’ olduğu görünüyor. Siyasi kulislerde, “Bakanlık sayısının arttırılabileceği, CHP’ye 5-6, İYİ Partiye 2-3 Bakanlık verilebileceği” konuşuluyor.

Ahmet Takan’ın yazısı