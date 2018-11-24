Ahmet Takan: Erdoğan’ın ‘Anketler Soylu’yu gösteriyor, mecburuz’ demesi bile iç isyanı bastıramamış

O gece sabahın erken saatlerine kadar çalkalandı Ankara… Sarayda aile içinde büyük tartışma yaşanmıştı. Saray kaynaklarından aldığım bilgilere göre; R. Erdoğan, damat Albayrak’ın da dahil olduğu yakın aile bireyleri ile gece yaptığı toplantıda İstanbul belediye başkanlığına aday gösterilecek isim konusunda kriz çıkmıştı. Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı’na, Süleyman Soylu’yu düşündüğünü söyleyince başta Emine Erdoğan ve damat Berat Albayrak olmak üzere şiddetli bir itiraz ve muhalefet ile karşı karşıya kalmıştı. R.Erdoğan, “Anketler, Süleyman Soylu ile kazanacağımızı gösteriyor. Mecburuz” demesi bile iç isyanı bastıramamıştı. “Peki, sonuç ne oldu” diye sorduğumda, saray kaynakları, “Cumartesi’yi bekleyeceğiz” demekle yetindiler…

Ahmet Takan’ın yazısı