Ahmet Takan: Erdoğan’a iktidarı içindeki çetelerden kurtulması için son bir şans tanımalıyız

‘Türkiye İttifakı’ gerçekleşirse, Devlet Bahçeli siyaset sahnesinden tasfiye edilecek, temsil ettiği çarpık zihniyetle birlikte!.. Türk milletinin 31 Mart seçimlerinde yaptığı ustaca tercihlerle bu açıkça ortaya çıktı. “18.81” diye yapılan ebced hesabına Türkiye’de herkes gülüyor. 31 Mart sandığından çıkan ince mesaj çok net ve bunu Erdoğan da çok iyi okudu. O yüzden ‘Türkiye İttifakı’ çağrısını yaptı. Ha!.. “Erdoğan, kendi koltuğunu kurtarma telaşına düştü” diyebilirisiniz. Haklı da olabilirsiniz. Ancak, Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği, bekası, basit koltuk hesaplarından çok ama çok daha önemli. Duygularımızın, kinlerimizin, aşk ve nefretlerimizin esiri olmamalıyız. Türkiye için en iyi en faydalı siyasi formülde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Uzun yıllar hasret kaldığımız, ihtiyacımız olan kavgayı değil uzlaşmayı denemeliyiz. Millet İttifakı bunun en iyi örneği oldu. Bunu bir aşama daha öteye götürmeliyiz… Aynı zamanda, Erdoğan’a da iktidarı içindeki asalaklardan ve çetelerden kurtulması için bir şans tanımalıyız. Son bir şans vermeliyiz!..
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