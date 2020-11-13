Ahmet Takan: Döviz rezervlerinde aldatılan Erdoğan, müjdeli doğal gaz rezervlerini de kontrol eder mi?

Saray kaynaklarıma, “Resmi açıklama için neden 27 saat beklendi. Neden böyle önemli bir makam piyasaların bu kadar kırgın olduğu bir anda uzun sayılacak saatler içinde boş bırakıldı” diye sorduğumda şu yanıtı aldım;

“O gün kimse Tayyip Erdoğan’ın yanına yaklaşma cesaretini gösteremedi. Kimsenin gidip de ‘şunu bakan yapalım’ diyecek cesareti yoktu.”

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Bu, bu sefer açıktan itiraf edilemeyen yeni bir “aldatıldım” vakası mı?.. Varın onun da kararını siz verin… Başkentteki AKP çevreleri, Erdoğan’ın psikolojik halini “kendini sırtından hançerlenmiş olarak hissediyor. Öfkesi de kolay kolay geçeceğe benzemiyor” diye izah ediyor. Döviz rezervlerinde aldatılan Erdoğan, müjdeli doğal gaz rezervlerine bakar, onları da kontrol eder mi?.. Bilemem!.. Ancak, başkentte başta Sabah Gazetesi olmak üzere medyanın, Berat Albayrak bağlantılı bürokrasi ve saraya yerleştirdiği SETA’cıların geleceği konunda muhtelif yorumlar yapılıyor…

Ahmet Takan’ın yazısı