Ahmet Takan: Devir teslimde yapacağı konuşmayı şimdiden hazırlayan bakan namzetleri var

Başkent çok hareketli… Gözler Mart ayında yapılacak AKP ve MHP büyük kongrelerinde… Bakanlıklarda yapılacak devir teslim görüşmelerinde yapacakları konuşmayı şimdiden hazırlayan Bakan namzetleri var… AKP ve MHP Genel merkez yönetimlerinde önemli değişikler olacağını iddia edenler çoğunlukta. Erken seçim tarihi tahminde herkes durduğu yere göre bir iddiayı dile getiriyor. Çoğunlukla üzerinde birleşilen görüş, “Biden Erdoğan’ın yüzüne kapıları kapatmaya devam ederse, iktidarın erken seçimden başka şansı kalmaz. Ana seçim stratejisinin ayakları da sivil anayasa çağrısı ve terör olur.”
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Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı 8 bin 856 lira
Türk-İş’in araştırmasına göre, şubat ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı 8 bin 856 lira oldu.
BB Erzurumspor’un virüsü yenen sözcüsü: Bir gecede sekiz kıyafet değiştirdim
Covid-19’u yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un basın sözcüsü Ahmet Dal, hastalık belirtileri başladığında bir gecede yedi-sekiz kez kıyafet değiştirecek kadar çok terlediğini anlattı.
Akar: S-400’ler ihtiyaç duyulduğunda kullanılır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus yapımı S-400’lerin satın alınması üzerinden Türkiye’ye kısıtlamalar getirilmesinin ‘müttefiklik ruhuna uygun olmadığını’ söyledi.
Ceyhan’dan ‘iki senaryo’ uyarısı: Mutasyon yayılmadan yüzde 60’ı aşılamalıyız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsünün mutasyonlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü senaryo olduğunu söyledi.
‘Kabe görseli’ soruşturması: Yedi öğrenci hakkında üçer yıla kadar hapis istemi
Boğaziçi Üniversitesi’nde, ‘Kabe fotoğrafının yere serilmesine’ ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, ikisi tutuklu yedi öğrenci hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.