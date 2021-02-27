Ahmet Takan: Devir teslimde yapacağı konuşmayı şimdiden hazırlayan bakan namzetleri var

Başkent çok hareketli… Gözler Mart ayında yapılacak AKP ve MHP büyük kongrelerinde… Bakanlıklarda yapılacak devir teslim görüşmelerinde yapacakları konuşmayı şimdiden hazırlayan Bakan namzetleri var… AKP ve MHP Genel merkez yönetimlerinde önemli değişikler olacağını iddia edenler çoğunlukta. Erken seçim tarihi tahminde herkes durduğu yere göre bir iddiayı dile getiriyor. Çoğunlukla üzerinde birleşilen görüş, “Biden Erdoğan’ın yüzüne kapıları kapatmaya devam ederse, iktidarın erken seçimden başka şansı kalmaz. Ana seçim stratejisinin ayakları da sivil anayasa çağrısı ve terör olur.”

Ahmet Takan’ın yazısı