Ahmet Takan: Davutoğlu, Gül ile görüşmesinde olumlu bir sinyal alamayınca da çok bozulmuş

Davutoğlu, dün yaptığı açıklama ile “Adayımız Erdoğan” dedi. İddia o ki; Nişantaşı baronları, Abdullah Gül ile yaptıkları görüşmede, Davutoğlu’nun Abdullah Gül’ün yanında veya listesinde olmasını net bir dille istememişler. Gerekçesi ise “Başta Suriye olmak üzere, Ahmet Davutoğlu’nun yaptıklarından dolayı halkta olumsuz bir karşılığı var. İzah edemezsiniz”miş. Şu hale şu tezada bir bakın!.. Davutoğlu, Gül ile görüşmesinde olumlu bir sinyal alamayınca da çok bozulmuş…

Okurlarımızdan gelen mesajlarda, “Tüm bu olup bitenlerin olumlu, mutlu bir yanı yok mu?” dilek ve temennileri var. O zaman bardağa dolu tarafından bakalım, Nişantaşı baronlarının tüm baskılarına rağmen belki de olmazlar tüketiliyordur. Ne dersiniz?..

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Ahmet Takan’ın yazısı