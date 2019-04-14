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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Davutoğlu, 1 günlük kısa ama hızlı bir Ankara turu yaptı

AKP’de “seçim kaybedilmesine”, “seçim kaybedenlere” homurtular dalga dalga yayılırken yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren azledilen Başbakan  unvanına sahip Ahmet Davutoğlu, önceki gün (Cuma) Ankara’ya geldi. Davutoğlu, 1 günlük kısa ama hızlı bir Ankara turu yaptı. Çok sayıda eski ve yeni AKP’li isimlerle görüştü. Ahmet Davutoğlu’nun görüştüğü isimlerden bazılarıyla konuştum. “Hoca” yeni parti  kurma konusunda çok kararlıymış… “En az 50 milletvekili ile” yeni partisini kuracağını iddia ediyor fakat bu isimleri söylemiyormuş… “Beni Batı’da destekliyor” diyormuş… Ali Babacan’ın da kendi yanında yer alacağını iddia ediyormuş. Ancak, Davutoğlu ile görüşen AKP’liler çok temkinli. “Hoca” ile Abdullah Gül arasında uzun süredir yaşanan  soğukluğun devam ettiğine dikkat çekiyorlar. Ali Babacan’ın tavrının kesinleşmesini bekliyorlar…

Ahmet Takan’ın yazısı

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