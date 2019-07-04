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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Damattan gelen buyruklara göre enflasyon verileri A101 ve BİM’den toparlanıyor

TÜİK’in 26 bölge temsilciliği ve onların başında oturan koca koca adamlar var. Ne yapar bu insanlar?..Veliaht  damattan gelen buyruklara göre, kuruma enflasyon verileri girerler. A101’lerden BİM’lerden toparlayarak!.. Veri alınacak dönemlerde belirli ürünlerin fiyatları düşürtülerek. Karşınızda duran excel tablonun ‘Bir önceki aya göre değişim oranı(%)’ başlığının altındaki rakamlara dikkat kesilin, özellikle önünde eksi olanlara… Hangi kentte ikamet ediyorsanız da orada enflasyon rakamlarındaki değişimi görün. Bir önceki aya göre nerelerde enflasyon rakamı ne oranda düşmüş?..

Ahmet Takan’ın yazısı

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