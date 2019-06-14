Ahmet Takan: Çünkü devletin suyunu çıkardılar!

Sivas Kongresi’nin 100. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri…

Davetiyenin altında kimlerin imzaları var? Sivas’ın AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Vali Salih Ayhan…

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Toplantı ne zaman ve nerede yapılacak?.. 16 Haziran Pazar günü İstanbul’da…

Sivas Kongresi‘nin yıl dönümü 4 Eylül… Daha epey de vakit var!.. Diyelim ki sayın vali ve belediye başkanı işlerinde çok aceleciler herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için 23 Haziran sonrasını bekleseler kıyamet mi kopar?.. Geçelim!.. Böyle bir toplantı Ankara’daki Sivaslılar için neden yapılmaz?.. Soruları daha çok uzatabiliriz ama gereksiz!.. Çünkü, devletin suyunu çıkardılar!.. Devletin Valisi‘nin düştüğü hale bakın… Kutsal bir devlet etkinliğinin düşürüldüğü hale bakın… Üstüne bir de seçim kazanmak için devleti yöneten siyasi iktidarın düştüğü hale bakın!..

Ahmet Takan’ın yazısı