Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Çünkü devletin suyunu çıkardılar!

Sivas Kongresi’nin 100. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri

Davetiyenin altında kimlerin imzaları var? Sivas’ın AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Vali  Salih Ayhan…

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Toplantı ne zaman ve nerede yapılacak?.. 16 Haziran Pazar günü İstanbul’da…

Sivas Kongresi‘nin yıl dönümü 4 Eylül… Daha epey de vakit var!.. Diyelim ki sayın vali ve belediye başkanı işlerinde çok aceleciler herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için 23 Haziran sonrasını bekleseler kıyamet mi kopar?..  Geçelim!.. Böyle bir toplantı Ankara’daki Sivaslılar için neden yapılmaz?.. Soruları daha çok uzatabiliriz ama gereksiz!.. Çünkü, devletin suyunu çıkardılar!.. Devletin Valisi‘nin düştüğü hale bakın… Kutsal bir devlet etkinliğinin düşürüldüğü hale bakın… Üstüne bir de seçim kazanmak için devleti yöneten siyasi iktidarın düştüğü hale bakın!..

Ahmet Takan’ın yazısı

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SON HABERLER

İmamoğlu: 24 saat toplu taşıma olacak; Olimpiyat Stadı güneş enerjisi üretecek

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da seçildiği takdirde kentsel dönüşümün yarattığı mağduriyetlere son vereceğini, dar gelirliler için sosyal konut inşa edileceğini söyledi. İmamoğlu’nun projeleri arasında raylı hattı 630 kilometreye çıkarmak, 24 saat toplu taşıma hizmeti ve deniz ulaşımından daha çok yaralanılmasını sağlamak ve Olimpiyat Stadı’nı güneş enerjisi üretiminde kullanmak da var.

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