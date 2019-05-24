Ahmet Takan: Çözüm sürecinde yaşananlar tekrar edilir mi?

PKK/YPG üzerinde tam manasıyla kontrol kuran ABD, bu senaryoya nasıl bakar?.. Bazı kaynaklara göre, “Öcalan’ın PKK üzerinde tekrar etkin bir rol üstlenmesi ABD’nin işine gelmez. Bu olsa olsa bir İngiliz projesidir.”

Ortada çok önemli bir soru var;

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“Çözüm sürecinde yaşananlar Türkiye’de bir daha tekrar edilir mi?” .. “Zor” deniyor. Türkiye’nin bu süreçte 800’e yakın şehit verdiği ancak 15 bine yakın PKK- KCK militanını öldürdüğü ve örgütün Türkiye’de tüm sivil yapılanmasını tamamen ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor… Ayrıca son dönemde, örgütün bazı militanlarının ABD’nin de yardımıyla Türkiye’ye sızdığı ancak bölgede etkinliği kalmadığı için rahatlıkla etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Bu nedenle Türkiye’nin bundan sonraki süreçte Suriye’ye daha dikkatli olarak yaklaşacağı kaydediliyor.

İmralı trafiğini araştırırken edindiğim diğer bir izlenim,Türkiye’nin şu aşamada ABD başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde istenildiği gibi davranamadığı, ancak devletin çok kontrollü gittiği belirtiliyor. Öte yandan Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlardan kaynaklanan haklarını bu aşamada kullanıp kullanmayacağı da önümüzdeki süreçte Suriye’de yaşanan gelişmeler doğrultusunda şekilleneceği ifade ediliyor.

Bugün içinde bulunan nokta ile yazıyı şöyle bitirebilirim; siyasi iktidar ile devlet mekanizması yeni bir makasta!..

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Ahmet Takan’ın yazısı