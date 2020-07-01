Ahmet Takan: CHP dikensiz gül bahçesi haline gelir mi?

Abdullah Gül’ün Karar Gazetesi’ne yaptığı açıklamalardan sonra gündeme getirilen soru yanlıştı. Doğru soru şu olmalıydı;

Abdullah Gül’ü kim/kimler konuşturdu?.. Veya; Abdullah Gül neden konuşturuldu?..

Reklam

Abdullah Gül’e yaptırılan bu hamlenin ardından Millet İttifakı ve geleceği de hayati derecede önem kazandı.

1-CHP Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin organlarını ve beyin takımını nasıl organize edeceğine bakacağız. Acaba, CHP’de Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan veya çıkacak isimler yer bulabilecek mi?.. CHP, dikensiz bir gül bahçesi haline gelir mi?..

2- İYİ Parti ve Lideri Meral Akşener’in konumu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen seçimde Abdullah Gül’e yeşil ışık yakmıştı. Meral Akşener ise Gül’e geçit vermemiş kendisi aday olmuştu. Şu günkü konjonktür itibarıyla İYİ Parti ve Meral Akşener kilit parti konumuna geldi. Bakalım Meral Akşener gelişmeler karşısında nasıl bir tavır sergileyecek?..

Reklam

Karşımıza konulan tabloda, önümüze sürülen, dayatılan “Erdoğan mı?”, “Gül mü?” seçeneklerine bağlı iç siyaset gibi görünen gelişmeler günlük rutinimiz değil. Uzantıları çook uzaklara bağlı gelişiyor.

Ahmet Takan’ın yazısı