Ahmet Takan: Çavuşoğlu’nun ‘Oruç Reis 90 gün daha devam edecek’ sözleri arşivde nal gibi duruyor!

Yunan Başbakanı, Oruç Reis’in limana dönüşünü olumlu bir adım olduğunu söyleyip gerginliğin düşürülmesi için diğer adımların da atılmasını beklediğini söylüyor. Yunan ve AB tarafı bunu Türkiye’nin bir geri adımı olarak görüyor. Sonrasında Türk yetkililerden gelen açıklamalarda ise bunun bir geri adım olmadığı, Oruç Reis’in bakım için limanda olduğu yeniden göreve çıkacağı söyleniyor.

Arşivde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 29 Ağustos’ta “Oruç Reis bölgede 90 gün daha çalışmaya devam edecek” şeklindeki sözleri nal gibi duruyor!.. Bu sözden sonra Oruç Reis’in sahadan ayrılması geri adım mı değil mi varın siz karar verin.

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Ahmet Takan’ın yazısı