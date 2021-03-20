Ahmet Takan: Bu iş taa İYİ Parti için de bir kapatma davasına kadar gidebilir

Bu hesaplar, İYİ Parti’yi denklem dışında tutmadan olur mu?.. Asla olamaz!..

-Mevcut göstergeler yüzünden, Cumhurbaşkanının 40 artı 1 ile seçilmesinden ve bu konuda anayasa değişikliği yapılmasından başka AKP’nin ve küçük ortaklarının şansı kalmadı. Koltuk riske atılamaz!..

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-Meral Akşener’i ikna etmek için her yolu denerler. Olmaz ise İYİ Parti TBMM grubunu dağıtmak için faaliyetler sürer. Kongre sonrası yaşanan tartışmalarda bunu test ettiler. 18 milletvekili muhalifti 2’si ayrıldı. Surdaki gedikten çalışmaya devam ederler…

Olmadı mı?..

Bu iş taa İYİ Parti için de bir kapatma davasına kadar gidebilir;

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-Uzun zamandır altyapısını hazırladıkları FETÖ dosyasını raflardan indiriverirler…

Ancak hesaplayamadıkları ve sonucunu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey var; İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir süredir ezber bozan çıkışlar yapıyor, tekmeye kafa atıyor!.. Ya bu oyunları bozarsa…

Ahmet Takan’ın yazısı