Ahmet Takan: Böyle mütevazı muhalefet varken bundan sonra da kazanmaması için de bir engel yok

Böyle mütevazı bir muhalefet varken bundan sonra da kazanmaması için de bir engel yok. O yüzden, tüm muhalefet partilerine en hassas teşekkürlerimi sunmayı bir vatandaş olarak borç bilirim. İyi ki varsınız!.. Tevazu içinde birbirinizle kavga edin. Birbirinizi yerken mütevazı olun. Meclis’teki büyük oda artı 2 sekreter ve kırmızı plakayı kapmak için mütevazı bir şekilde kapışın!..

İktidar da tevazu, siz de mütevazı!..

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Vatandaş Niyazi mi?.. Boş verin boş… Tevazu sahibi iktidarın sizlere lütuf ettiği küçük koltuklarınızda aynı mütevazılık içinde keyifle oturun!..

Garip vatandaş olarak yüksek tevazu sahibi iktidardan acizane bir ricam olacak;

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Bendeniz de aynı mütevazı muhalefet gibi, tek adam rejimi nereye gidiyor, yeni Bakanlıklarla, kurullarla ve onların başına, içine geçirilecek isimlerle Türkiye’nin başına neler örülecek hiç mi hiç merak etmiyorum!..

Ahmet Takan’ın yazısı