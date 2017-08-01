Ahmet Takan: Bölgede ve dünyada dostsuz, müttefiksiz bir Türkiye

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İdlib’in yeni Rakka olarak ABD-YPG müdahalesine malzeme yapılmasıyla, PKK/YPG etkinliğinin genişletilerek, Kürt yapılanmasının denizle buluşturulması planının yeni bir aşamasına geçildi. Kırmızı çizgilerimize ne oldu?..

Sürekli yalpalayan iktidarın tutarsız ve dengesiz dış politikaları yüzünden üzerimize yönelen tehlike ve tehditler bununla sınırlı mı?.. PKK/YPG’den sonra El Kaide bağlantılı El Nusra ile sınır komşusu olduk. Bölgedeki askeri ve istihbarat kaynaklar, “bu terör örgütünün ülkemize sızması, sınırlarımızın içinde saldırılar, eylemler, intihar saldırıları gerçekleştirmesi” olasılığına karşı kırmızı alarma geçmiş durumda.

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Almanya ile kriz… Katar krizi… Güney sınırlarımızda Suriye ve Irak’taki çatışma tablosu..Son aşamasına gelinen sözde Kürt devletleri… Kıbrıs’taki son gelişmeler.. ABD ile süregelen PKK/YPG anlaşmazlığı… Bölgede ve dünyada dostsuz, müttefiksiz bir Türkiye…

Yanan sadece Amanoslar mı?..

Ahmet Takan’ın yazısı