Ahmet Takan: ‘Biz Ergenekon’u bulmuştuk ama FETÖ sulandırdı’ diyenlere çokça rastlar hale geldik

İktidar partisi AKP’nin milletvekilleri olup bitenlere alkış tutuyor. “Biz Ergenekon’u bulmuştuk ama bunu FETÖ sulandırdı” diyenlere çokça rastlar hale geldik.

Ne manaya mı geliyor?..

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Kâhin değilim. Ancak çok net ifade etmek isterim;

Tekrar başa mı dönüyoruz?..

Madem, Ergenekon’u bulmuştunuz ve FETÖ de bunu sulandırmıştı neden vaktiyle TBMM’de kurulan FETÖ Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını engellediniz? Güç bela, komisyondan çıkan FETÖ raporunu neden bastırıp Genel Kurul’a getirmediniz? Neden buhar ettiniz?

Ahmet Takan’ın yazısı